بالصور.. الموافقة على افتتاح جسر مدخل الهفوف أمام المرور

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): أصدر محافظ الأحساء، توجيهًا بالموافقة على افتتاح جسر مدخل الهفوف على "طريق الهفوف الرياض" أمام الحركة المرورية. أصدر محافظ الأحساء، توجيهًا بالموافقة على افتتاح جسر مدخل الهفوف على "طريق الهفوف الرياض" أمام الحركة المرورية. وأعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، عن تنفيذ التقاطع ضمن أعمال مشروع استكمالات بعض الطرق بالمنطقة الشرقية "المجموعة التاسعة". وأوضح أن المشروع يتضمن تنفيذ الأعمال التكميلية على طريق "الأحساء/ بقيق/ الظهران"، بتكلفة تجاوزت 79 مليون ريال. Advertisements

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