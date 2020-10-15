حساب المواطن يوضح مدة عقد العقار الذي يتم اعتماده ضمن بيانات المستفيدين

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح برنامج حساب المواطن مدة عقد العقار الذي يتم اعتماده ضمن بيانات المستفيدين. أوضح برنامج حساب المواطن مدة عقد العقار الذي يتم اعتماده ضمن بيانات المستفيدين. وذكر البرنامج أنه يتم اختيار مدة العقد بناء على فترة صلاحيته 6 أشهر كحد أدنى. وشدد البرنامج على ضرورة إرفاق عقد إيجار إلكتروني من شبكة إيجار ساري الصلاحية بإسم المتقدم بالطلب.

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