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شكرا لمتابعة خبر عن "الأمن العام" يحذر من رسائل تنتحل أسماء وصفات جهات أمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه الأمن العام اليوم الخميس تحذير هام للمواطنين والمقيمين من عمليات النصب والإحتيال الإلكتروني .
وأكد الأمن العام على ضرورة عدم التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني مجهولة المصدر التي تنتحل أسماء أو صفات لجهات أمنية وتوهمك بالوقوع تحت طائلة المسائلة او المحاسبة القانونية .
وكانت وزارة التجارة أيضاً قد وجهت تحذير للمواطنين والمقيمين أمس من خطر التعامل مع حسابات وهمية تدعي التجارة ، وأكدت على ضرورة التأكد من نظامية المتاجر لتجنب الوقوع في فخ النصب .
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