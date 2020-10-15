شكرا لمتابعة خبر عن "الأمن العام" يحذر من رسائل تنتحل أسماء وصفات جهات أمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الأمن العام اليوم الخميس تحذير هام للمواطنين والمقيمين من عمليات النصب والإحتيال الإلكتروني .

وأكد الأمن العام على ضرورة عدم التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني مجهولة المصدر التي تنتحل أسماء أو صفات لجهات أمنية وتوهمك بالوقوع تحت طائلة المسائلة او المحاسبة القانونية .

وكانت وزارة التجارة أيضاً قد وجهت تحذير للمواطنين والمقيمين أمس من خطر التعامل مع حسابات وهمية تدعي التجارة ، وأكدت على ضرورة التأكد من نظامية المتاجر لتجنب الوقوع في فخ النصب .