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شكرا لمتابعة خبر عن 15 سعودي من أسرى التحالف في إنتظار الإفراج عنهم ضمن تبادل الأسرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت مصادر أممية اليوم الخميس أن أسرى التحالف والشرعية الذين تجرى الإستعدادات للإفراج عنهم بينهم 15 سعودي ,
وقالت أن الميلشيات الحوثية التابعة لإيران ستفرج عن نحو 400 شخص بينهم 15 جنديا سعوديا و4 سودانيين، بينما سيطلق التحالف سراح 681 من مقاتلي الحوثي .
وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يارا خواجة في تصريحات لها :فرق اللجنة موجودة في مطارات مختلفة. الاستعدادات جارية.. إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، نأمل أن تتم عملية الإفراج في الساعات القليلة المقبلة .
وذكرت لجنة الأسرى قبل قليل أن طائرة أممية بصنعاء ستقل 109 من أسرى الشرعية والتحالف .
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