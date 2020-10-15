افتتاح أكبر سينما في المنطقة الشرقية مساء اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): تُفتتح مساء اليوم أكبر سينما في المنطقة الشرقية، وذلك في مجمع الظهران مول. تُفتتح مساء اليوم أكبر سينما في المنطقة الشرقية، وذلك في مجمع الظهران مول. وتحتوي السينما، وفقا لـ"المدينة"، على 18 صالة عرض بسعة إجمالية تصل إلى 2368 مقعداً. كما تحتوي على صالة دولبي سينما الشهيرة، وصالة نظام سامسونج اونكس الأولى من نوعها بشاشة عرض LED 3 وصالات للتجربة الفخمة.

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