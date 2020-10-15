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تعليم تبوك يوقع مذكرة شراكة مع فرع الموارد البشرية بالمنطقة

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الرياض - علي القحطاني - محمود البلوي (صدى):

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مذكرة تفاهم وشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك.

وتأتي هذه المذكرة من أجل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في ضوء توجهات الدولة لتحقيق التوافق بين القطاعات الحكومية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

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وركزت المذكرة التي وقعها المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي على محاور عدة أهمها تفعيل التعاون المشترك في تأهيل وتدريب الموظفين و تحسين الكفاءة والجودة في العمل وتطبيق خدمات جديدة وفق الحوكمة الإلكترونية، وزيادة ورفع الإنتاجية وتسهيل وصول الخدمة للمستفيدين.

ورحب مدير التعليم بعقد مثل هذه الشراكات, التي تصب في خدمة التعليم بالمنطقة ما يعزز الدور الكبير لأهمية الشراكة المجتمعية وحضر توقيع مذكرة التفاهم عدد من المسؤولين من الجانبين.

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