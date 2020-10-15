بالصور.. «مدني حائل» يخمد حريقًا بمعمل تدوير نفايات

لم يسفر عن أي إصابات
تمكّن الدفاع المدني في حائل، من إخماد حريق اندلع في أحد معامل تدوير النفايات في المنطقة، فيما لم يسفر الحريق عن أي إصابات.
ونشر الدفاع المدني السعودي عبر حسابه الرسمي على عبر موقع «تويتر» اليوم صورًا لعملية إخماد الحريق معلقا: «مدني حائل يخمد حريقًا اندلع في أحد معامل تدوير النفايات في المنطقة، ولم ينتج عن الحريق إصابات ولله الحمد».
وفي وقت سابق اليوم، تمكن الدفاع المدني في الرياض، من إخماد حريق في مستودع للمولدات الكهربائية بحي السلي، وذكر الدفاع المدني أنه أخمد الحريق عبر الفرق التي عملت على منع وصول النيران إلى المواقع المجاورة، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات في الحادث.
وكان الدفاع المدني في حفر الباطن، أخمد منذ يومين حريقًا اندلع في معرض لبيع المفروشات؛ حيث عملت الفرق على محاصرته ومنع وصوله إلى المعارض والمحلات المجاورة، دون وقوع أي إصابات.
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