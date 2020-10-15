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بالصور.. رئيس الأركان يطّلع على جاهزية الموقف العسكري بالمنطقة الشمالية

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الفريق الرويلي أكد تواصل الجهود المبذولة

قام رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، بزيارة تفقدية للمنطقة الشمالية شملت قوة طريف، وقوة عرعر، وقوة رفحاء يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الرويلي نقل خلال الزيارة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية، والأمير ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما اطلع الرويلي على جاهزية الموقف العسكري، واستعرض إيجازًا لكل قوة على حده تمت زيارتها.

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وأكد رئيس هيئة الأركان العامة، الاستمرار بالجهود المبذولة وبالمستويات التي وصلت إليها القوات المسلحة من احترافية عالية ودقة في تنفيذ المهام بدعم من القيادة الرشيدة.

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