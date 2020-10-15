المعاينة تتم خلال 6 ساعات من موعد المغادرة المجدول
أكدت الخطوط السعودية، أن خدمة شحن الأمتعة قبل السفر غير متاحة، مشيرةً إلى أن لا يمكن شحن الأمتعة إلا قبل معاد السفر المجدول بـ6 ساعات؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل شحن الأمتعة متاح قبل السفر بـ٢٤ ساعة؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بضيوف الخطوط السعودية، عبر موقع «تويتر»، قائلًا: «لا يمكن ذلك.. يتم قبول أمتعة الضيوف.. المعاينة عبر المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة المجدول للرحلة كحد أقصى».
ونوهت: «لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر (اضغط هنا)».
اقرأ أيضًا:
«الخطوط السعودية» تعلن جدول التشغيل التدريجي لـ20 وجهة دولية
«الخطوط السعودية» تعلن تخفيضات للعسكريين وتوضح طريقة الاستفادة
كانت هذه تفاصيل خبر «الخطوط السعودية» توضح موقف خدمة شحن الأمتعة قبل السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.