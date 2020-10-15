«الخطوط السعودية» توضح موقف خدمة شحن الأمتعة قبل السفر

أكدت الخطوط السعودية، أن خدمة شحن الأمتعة قبل السفر غير متاحة، مشيرةً إلى أن لا يمكن شحن الأمتعة إلا قبل معاد السفر المجدول بـ6 ساعات؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل شحن الأمتعة متاح قبل السفر بـ٢٤ ساعة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بضيوف الخطوط السعودية، عبر موقع «تويتر»، قائلًا: «لا يمكن ذلك.. يتم قبول أمتعة الضيوف.. المعاينة عبر المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة المجدول للرحلة كحد أقصى».

ونوهت: «لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر (اضغط هنا)».

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