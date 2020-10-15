«هدف» يوضح آلية برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عن مراحل وآلية وشروط التقديم على المنح الدراسية لدبلومات الترفيه وإدارة الضيافة.

وحدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، ضوابط استحقاق وآلية التسجيل في برنامج «دعم الشهادات المهنية الاحترافية».

لتحفيز القوى العاملة الوطنية

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن برنامج «دعم الشهادات المهنية الاحترافية» يهدف إلى تشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف صندوق هدف، أن البرنامج يهدف كذلك إلى حصول الباحثين عن عمل على شهادات مهنية احترافية معتمدة في المجالات المطلوبة في سوق العمل.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تعويضًا ماديًّا للمستفيد عن تكاليف الحصول على الشهادة المهنية بعد التحقق من صحة الشهادة.

الضوابط وآلية التسجيل

وحدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، الشروط الضرورية اللازمة وضوابط الاستحقاق اللازم توافرها في المتقدم للتسجيل بالبرنامج وتتمثل في:

– أن يكون المستفيد مواطنًا أو مواطنة، سواء كان عاملًا في القطاع العام أو الخاص، أو باحثًا عن عمل.

– أن تكون الشهادة ضمن الشهادات المعتمدة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

– أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة بعد تاريخ اعتماد الشهادة في برنامج «دعم الشهادات المهنية الاحترافية».

– أن يقر المتقدم بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة الحاصل عليها.

– ألا يتجاوز طلب التعويض تكاليف أكثر من شهادتين فقط للفرد الواحد.

– أن تكون الشهادة المهنية صالحة وغير منتهية، بحيث لا يتجاوز تاريخ اعتماد الشهادة عن ستة أشهر.

– لا يتحمل الصندوق تكاليف رسوم العضوية، سواء كانت إلزامية للشهادة أو غير إلزامية.

– عدم إرفاق أي فواتير تخص رسوم العضوية لأي شهادة معتمدة.

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وأوضح صندوق هدف، أنه يقوم بتعويض المستفيدين ماديًّا عن تكاليف التدريب ورسوم الاختبارات؛ وذلك بعد الحصول على الشهادة المهنية الاحترافية، وفقًا للخطوات التالية:

– إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، ثم تقديم الطلب من خلال الصفحة الخاصة ببرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

– توقيع إقرار إلكتروني بالموافقة على التحقق من صحة الشهادة من خلال الصندوق أو من يُفوِّضه، وإقرار بعدم قيام جهة العمل التابعة للمستفيد بدفع التكاليف.

– رفع المطالبة من خلال النظام، مرفقًا بها صورة الشهادة التي حصل عليها المستفيد.

– تحويل تكاليف الشهادة مباشرةً إلى حساب الفرد عبر الرقم الدولي لحسابه المصرفي (آيبان).

ونوَّه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بأن الوقت المستغرق لدراسة الأهلية 40 يومًا من تاريخ التقديم على البرنامج، موضحًا أن تاريخ الصرف 40 يومًا من تاريخ التقديم في حال اكتمال كافة المتطلبات.

تعليمات هامة

كما أشار صندوق هدف، إلى أنه لتقديم طلب تعويض عن الشهادات المهنية الاحترافية سليم وخالٍ من أسباب الرفض يلزم ملاحظة التالي:

– التأكد من إرفاق جميع المستندات المطلوبة المتوافرة حسب الخانة المخصصة لكل مرفق.

– التأكد من إرفاق خطاب التفويض بعد تعبئته وتوقيعه.

أن تكون المرفقات واضحة من جميع الجوانب بحيث لا تحتوي على نصوص غير واضحة أو جوانب غير مكتملة. ويلزم التأكد من المحافظة على حدود الصورة دون ظهور ما يزيد عنها من منطقة التصوير «مستند كامل».

البرنامج يقبل إثبات الدفع من خلال الفواتير الرسمية المرفقة. أما الكشوفات البنكية وما شابهها فلا تحل محل الفاتورة.

التأكد بأن تكون الفواتير المرفقة رسمية؛ فإن إرفاق الفواتير غير المصدقة بشعار أو ختم، وأيضًا التي تم التقاطها كصورة من بريد إلكتروني أو متصفح إلكتروني قد يعرض الطلب للرفض بنسبة كبيرة.

التأكد من المبلغ المحدد للتعويض من خلال قائمة الشهادات المعتمدة في صفحة البرنامج، وتطبيق إدخال قيمة التدريب وقيمة الاختبار في الطلب حسب ما هو موضح في القائمة.

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