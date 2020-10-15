بالصور.. الدفاع المدني ينتشل جثة مفقود وادي «ذا النبعة»

بمحافظة رجال ألمع

انتشل رجال الدفاع المدني، اليوم الخميس، جثة مفقود وادي «ذا النبعة» بمحافظة رجال ألمع. وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع «تويتر»: «الدفاع المدني بمحافظة رجال ألمع ينتشل جثة مفقود وادي (ذا النبعة) تغمده الله بواسع رحمته». اقرأ أيضًا: أسرة مفقود مكة أمير المفرجي تعلن عن مكافأة 50 ألف ريال للعثور عليه

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