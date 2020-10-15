قيادة التحالف: وصول 15 أسيرًا سعوديًا و4 سودانيين إلى الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، وصول 15 أسيرًا سعوديًا و4 أسرى سودانيين إلى قاعدة الملك سلمان في الرياض.

وثمَّن التحالف جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الخاص لتنفيذ اتفاق الأسرى، وفقًا لـ«العربية».

جاء ذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي، والتي تم التوقيع عليها في سويسرا بتاريخ 27 سبتمبر الماضي.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أعلن في 27 سبتمبر الماضي، عن إطلاق سراح 15 سعوديًّا ضمن اتفاق تبادل الأسرى، لافتًا إلى أن الصليب الأحمر الدولي سيشرف على تنفيذ الاتفاق.

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وقال المالكي: إن هناك رغبة شديدة (من جانب تحالف دعم الشرعية) في إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين، مضيفًا: نسعى لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين.

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