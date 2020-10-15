حساب المواطن يحدِّد رابط تقديم الاعتراض على «الدفعة 35»

إجمالي قيمة الدفعات حتى الآن 82.3 مليار ريال..
أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 35 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:
وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 35 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: ».
يُذكر أن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أوضح، الأحد الماضي، أن إجمالي قيمة الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 35 لشهر أكتوبر بلغت 82.3 مليار ريال.
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