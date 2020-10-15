طالبت بتحديث البيانات

كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، عن وجود عطل عام في تطبيق اعتمرنا، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عند التسجيل في تطبيق اعتمرنا تأتي رسالة المستخدم غير مسجل في تطبيق توكلنا وأنا مسجل فيه». ورد مركز خدمات المستفيدين لخدمة الحجاج والمعتمرين عبر موقع «تويتر» قائلًا: «رقم الخطأ 106 وهذه مشكلة عامة نعمل على إصلاحها». وقال حساب خدمة المستفيدين أمس: «حدِّث تطبيق (اعتمرنا) الآن لطلب تصاريح الصلوات والزيارة». Advertisements اقرأ أيضًا: بالفيديو.. إطلاق 3 تصاريح جديدة عبر تطبيق «اعتمرنا» بالفيديو.. نائب وزير الحج: تطبيق «اعتمرنا» مستمر بعد انتهاء جائحة كورونا

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كانت هذه تفاصيل خبر عطل عام في تطبيق «اعتمرنا».. ووزارة الحج والعمرة: نعمل على إصلاحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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