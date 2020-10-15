الأمن العام: احذروا رسائل إلكترونية تنتحل أسماء جهات أمنية

تُوهِّم ضحاياها بارتكابهم مخالفات قانونية

جدَّد الأمن العام السعودي، تحذيره للمواطنين والمقيمين، من رسائل بريدية مزيفة تنتحل أسماء الجهات الأمنية، وتُوهِّم ضحاياها بوقوعهم تحت المساءلة القانونية. وذكر الأمن العام، عبر حسابه على «تويتر»: «أخي المواطن.. أخي المقيم.. لكي لا تكون ضحية لـ(عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني) احذر من التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني مجهولة المصدر، التي تنتحل أسماء أو صفات لجهات أمنية وتوهمك بالوقوع تحت طائلة المساءلة أو المحاسبة القانونية».

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