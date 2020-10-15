وزارة الصحة تنبه إلى طريقة التعامل مع مصاب كورونا بالمنزل

ونشرت وزارة الصحة، عبر الموقع الإلكتروني للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مجموعة من الإجراءات التي يجب على كل من المصاب بالفيروس المسبب لعدوى كوفيد-19، والمحيطين به والمخالطين له من الأهل والمقربين اتباعها.

إرشادات المصاب خلال العزل المنزلي

وحددت وزارة الصحة، عددًا من الخطوات والإجراءات التي يجب المصاب اتباعها للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا أثناء العزل المنزلي وتتمثل في:

– الحرص على الراحة وتناول الطعام الصحي والإكثار من الخضراوات والفاكهة وشرب الكثير من السوائل.

– البقاء في المنزل باستثناء الخروج للحصول على الرعاية الطبية الطارئة.

– مراقبة أعراض (COVID-19) من حمى وسعال وأعراض أخرى، والتعامل معها قدر المستطاع، مثل تناول خافض الحرارة عند ارتفاع درجة الحرارة (الباراسيتامول).

– البقاء في غرفة معينة وبعيدًا عن الآخرين وعن الحيوانات الأليفة في المنزل قدر الإمكان.

– يجب استخدام دورة مياه منفصلة إذا أمكن. أما عند وجود دورة مياه مشتركة فيجب الحرص على تعقيمها بعد كل استخدام.

– ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية التي تغطي الأنف والفم عند الاقتراب من أشخاص آخرين في المنزل؛ لمنع انتقال الفيروس إليهم.

– تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة القمامة، مع غسل اليدين فورًا بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على الأقل أو بمعقم يدين يحتوي على الكحول بنسبة على 60٪ على الأقل.

– عدم مشاركة الأطباق، وأدوات تناول الطعام أو المناشف مع أشخاص آخرين في المنزل.

- غسل الأطباق بالماء والصابون جيدًا بعد كل استخدام، ويفضل استخدام الأدوات (الأكواب والأطباق والملاعق) التي يسهل التخلص منها بعد كل استخدام.

– تنظيف وتطهير الأسطح الكثيرة اللمس في الغرفة ودورة المياه، مع ارتداء قفازات يمكن التخلص منها.

– تجنب استقبال الزوار، خاصةً زيارات الأشخاص الأكثر عرضةً لحدوث مضاعفات مثل كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

– عند ظهور أعراض متقدمة مثل صعوبة في التنفس، التوجه إلى أقرب مستشفى فورًا.

– اتباع تعليمات الرعاية من مقدم الرعاية الصحية.

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إرشادات الأهل خلال العزل المنزلي

وحددت وزارة الصحة، عددًا من الخطوات والإجراءات التي يجب على الأهل والمخالطين والمقربين من المصاب اتباعها للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا أثناء العزل المنزلي وتتمثل في:

– مساعدة المريض على اتباع تعليمات الطبيب فيما يخص الرعاية والأدوية.

– الابتعاد عن المريض مترين على الأقل كما يجب لبس الكمامة عند التعامل معه.

– توفير غرفة نوم ودورة مياه منفصلين للمريض إن أمكن. وإذا لم تتمكن من توفيرهم فحاول فصلهما عن أفراد الأسرة الآخرين قدر الإمكان، مع إبعاد الأشخاص الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا عن أي مريض.

– يجب على المريض تناول الطعام في غرفته منفردًا وعدم مشاركة باقي الأسرة.

– التأكد من شرب المريض الكثير من السوائل الدافئة، وحصوله على قسط من الراحة.

– مساعدته في التسوق أو الحصول على الوصفات الطبية والحصول على ما قد يحتاج إليه.

– فتح النافذة لإدخال الهواء النقي والحرص على تهوية الممرات المشتركة بين المصاب وباقي الأشخاص بالمنزل.

– لا يجب وضع الكمامة القماشية أو الطبية على وجه الأطفال الصغار دون سن السنتين، أو أي شخص يعاني من صعوبة في التنفس، أو أي شخص لا يستطيع إزالة الكمامة بدون مساعدة.

– عند الحاجة إلى التنظيف بعد المصاب، يجب ارتداء الكمام والقفازات ذات الاستخدام الواحد التي يمكن التخلص منها، مع الانتظار لأطول فترة ممكنة قبل الدخول لتنظيف واستخدام الحمام.

– التعامل مع أي أطباق أو أدوات يستخدمها المريض بالقفازات، مع غسلها بالماء الساخن والصابون، ويفضل استخدام الأدوات (الأكواب والأطباق والملاعق) التي يسهل التخلص منها بعد كل استخدام.

– غسل وتنظيف اليدين بعد خلع القفازات أو التعامل مع الأشياء المستعملة من قبل المريض.

تجنب مشاركة الأطباق أو الأكواب أو المناشف أو الفراش أو الإلكترونيات (مثل الجوالات) مع المريض.

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