أمير تبوك يترأس لجنة السلامة المرورية

ترأس أمير منطقة تبوك، رئيس اللجنة العليا للجنة السلامة المرورية في المنطقة الأمير فهد بن سلطان، اليوم، في قاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة بحضور وكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني وأعضاء اللجنة العليا ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

وأكد الأمير فهد الدور المهم للجنة من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة في مدينة تبوك والمحافظات، وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية، مشدداً على بذل كافة الجهود والمبادرات لنشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي للسائقين، وتعديل الممارسات الخطأ للاستفاده في كافة المنصات الإلكترونية للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.

كما وجه بوضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الحوادث، ووجه بإعداد الخطط المرورية التي تعنى بالحركة المرورية خصوصا في ساعات الذروة أو خلال المناسبات التي تشهد كثافة مرورية، وكذلك رصد الاختناقات المرورية والمواقع التي تكثر بها الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوجيهات اللازمة.