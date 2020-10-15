أمين الرياض يتفقد حدائق ومشاتل الأمانة

تفقد أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، سير العمل في الإدارة العامة للحدائق، واطلع على جاهزية مشاتل الأمانة ودورها الرئيس في إمداد المدينة بالأشجار والشجيرات والأزهار في إطار الجهود المبذولة لزيادة المساحات الخضراء في العاصمة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برامجها الوطنية.

وتابع أمير فيصل عرضا تفصيليا حول نظام التحكم المركزي بالري، والذي يضمن وصول المياه إلى جميع الأشجار والأزهار في المدينة من خلال التحكم بمحطات الضخ وشبكات الري، مع مراعاة البرامج الوطنية لترشيد استهلاك المياه تعزيزا للاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية في العاصمة.

وحث أمين الرياض مشرفي المشاتل والعاملين بها على أهمية مضاعفة الجهود لمواكبة تطلعات السكان من خلال زيادة أعداد الأشجار والأزهار المزروعة يوميا تحقيقا لاتجاه الأمانة نحو أنسنة المدينة، مبينا ضرورة الاستمرار في اتباع الإرشادات المتصلة بالمحافظة على المقدرات الوطنية من الثروات الطبيعية.