ورحب عدّاس بأعضاء اللجنة التوجيهية، متطلعاً إلى أن يتوج هذا الاجتماع أهداف تحديث المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة، ويساهم في إحداث نقلة نوعية على المدى الطويل من خلال تعزيز التنمية الحضرية وأنشطتها ورفع مستوى الخدمات بمختلف فئاتها المقدمة للسكان وضيوف الرحمن.
وناقشت اللجنة سير أعمال تحديث المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة، ومواءمته مع التوجه الإستراتيجي لمدينة مكة المكرمة لتصبح مدينة مصممة لتقديم تجربة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع.
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