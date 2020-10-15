جامعة المؤسس تدشن حملة لنجعلها خضراء بـ60 ألف شتلة

دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي حملة "لنجعلها خضراء" في المدينة الجامعية، بحضور وكيل الجامعة للمشاريع المكلف الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال، وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني.

وأوضح اليوبي أن تدشين هذه الحملة يأتي تزامنا مع إطلاقها عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتأكيدا حرص الجامعة على المشاركة الفعالة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة في هذه الحملة الوطنية، التي يتم تنفيذها على مستوى المملكة بهدف تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة دوت الخليج، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

وبين وكيل الجامعة للمشاريع المكلف أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز أسس ومبادئ البيئة التعليمية النموذجية، والتي تتطلب توفير مناخ صحي وأجواء بيئية مناسبة للطلاب والطالبات والمنسوبين والمنسوبات بالمدينة الجامعية، إضافة إلى تحسين المظهر الجمالي وإبراز الجانب الحضاري للجامعة.

واستمع رئيس الجامعة إلى شرح مفصل من المشرف العام على قطاع التشغيل والصيانة المهندس عبدالله بن محمد الجفري، عن برنامج الحملة والمواقع المستهدفة في تنفيذ أعمال الحملة، والتي تشمل الجامعة، وفروعها، وشطري الطلاب والطالبات، والمجمعات السكنية بالجامعة، والأحياء المجاورة للمدينة الجامعية، مستعرضا مشاركة قطاعات الجامعة المختلفة.

كما تمت دعوة جميع منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة للمشاركة والمساهمة فيها، حيث قامت وكالة الجامعة للمشاريع ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة بطرح مبادرة المشاركة في الحملة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة لزرع أكثر من 60.000 شتلة زراعية.