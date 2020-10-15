منصة علماء تحتفي بكبار السن

تحتفل منصة "علماء ومبدعون معاصرون" باليوم العالمي لكبار السن، وذلك بإقامة ندوة علمية عن بُعد ليومين، وذلك بداية الأسبوع المقبل.

وتحظى الندوة بمشاركة منظمة الصحة العالمية ممثلة في الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط والذي سيلقي كلمة بهذه المناسبة.

كما يشارك فيها نخبة من العلماء والباحثين من مختلف المجالات ذات العلاقة بكل ما يتعلق بصحة كبار السن.

وأكد المشرف العام على منصة العلماء، أستاذ الصحة العامة، استشاري طب الأسرة والمجتمع، أمين عام اتحاد المستشفيات العربية الدكتور توفيق بن أحمد خوجة أن منصة علماء التي تزخر عضويتها بنخبة من العلماء الأجلاء المتخصصين في مختلف مناحي العلوم رأت أن من أوجب واجباتها العلمية والأخلاقية ضرورة الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية في اليوم العالمي لكبار السن الذين يمثلون شريحة عزيزة، وهم الآباء والأمهات وأصحاب الفضل التربوي والتعليمي والأخلاقي، ولذلك حرصت المنصة على تتويج المناسبة بالآية الكريمة من قوله تعالى "إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما" لتبيان أهمية التوقير والاحترام لكبار السن.

وأشار إلى أن البرنامج العلمي للندوة مزدحم بالمحاضرات والمشاركات العلمية والاجتماعية، ويبدأ بكلمة للدكتور المنظري، تليها محاضرة بعنوان رعاية المسنين في دوت الخليج العربي "نحو رعاية شاملة متكاملة" يقدمها الدكتور عبدالرزاق الأبيض، فيما سأتشرف بتقديم ورقة بعنوان إعلان الرياض لرعاية المسنين "محاور وتطلعات" يلي ذلك محاضرة بعنوان دراسات بحثية وطنية لصحة كبار السن "نتائج وحقائق" للدكتور سليمان الشمري، وستقدم الدكتورة ميسون العامود محاضرة بعنوان إنجازات وطنية واعدة "خدمات وزارة الصحة لكبار السن" ومحاضرة أخيرة في هذا اليوم للدكتور طلعت الوزنة بعنوان مبادرات الرؤية الوطنية 2030 لرعاية المسنين "حياة أطول بصحة أفضل".

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ولفت إلى أن برنامج هذا اليوم سيكون بإدارة وتقديم الطبيب والإعلامي الدكتور عبدالحفيظ يحيى خوجة.

محاضرات

أكدت نائب المشرف العام على المنصة الدكتورة دلال الحربي أن البرنامج العلمي لليوم الثاني من الندوة الذي سيديره ويقدمه المستشار التربوي ماجد المالكي سيشتمل على مجموعة من المحاضرات التي سيقدمها نخبة من الأطباء والمتخصصين من أبرزها محاضرة بعنوان "العزلة الاجتماعية لدى كبار السن نتيجة التطور التكنولوجي" للدكتور عارف السحيمي، ومحاضرة بعنوان الشيخوخة الناجحة للدكتور عبدالرحمن العازمي، فيما سيقدم أحمد الدخيل محاضرة بعنوان "حقوق كبار السن"، ويقدم عبدالعزيز الهدلق محاضرة بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني لمساندة وخدمة كبار السن وقار نموذجاً".