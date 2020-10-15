السعودية اليوم / غرفة التحكم بأمانة الجوف ترصد 7 مخالفات رمي عشوائي للنفايات



سكاكا 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

رصدت أمانة منطقة الجوف ممثلة في الغرفة الموحدة للرقابة والتحكم لعمليات النظافة خلال أسبوع 7 شاحنات ومركبات تقوم برمي المخلفات والأنقاض والنفايات عشوائيا في أراضي فضاء ومواقع على أطراف النطاق العمراني غير مخصصة للتخلص من النفايات.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أنه تم تطبيق الحد الأعلى من الغرامات إلى جانب حجز المركبات وإلزام المخالفين بإزالة النفايات والأنقاض من المواقع، وأضاف الحموان أن غرفة التحكم تمكنت من رصد المخالفات ومنها شاحنة "قلاب" ترمي الأنقاض في مخطط الصفاء بالقائط وتم حجز المعدة في حجز الأمانة.

وأكدت الأمانة حرصها على رصد ومتابعة مخالفات الرمي العشوائي للأنقاض والنفايات، وتطبيق العقوبات على المخالفين، لحماية البيئة والصحة العامة، تحقيقًا لتوجيهات سمو أمير الجوف ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة مستمرة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

يذكر أن غرفة التحكم تستقبل ملاحظات النظافة التي يرصدها المراقبين الميدانيين وتتابع معالجتها أولًا بأول. كما يتم من خلال غرفة التحكم رصد ومتابعة معدات المقاولات للحد من الرمي العشوائي للمخلفات في المواقع غير المخصصة.

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16:39ت م

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