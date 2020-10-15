

الطائف 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

رصدت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الشفا الفرعية تجاوزات صحية بأنشطة غذائية مختلفة بدائري الشفا.

وكانت الفرق الرقابية قد خصصت جولات رقابية لمتابعة المطاعم والمطابخ ومحلات الوجبات السريعة والمخابز وأفران التميس، بهدف مراقبة المعروضات وتطبيق الاشتراطات الصحية، وضمت الحملة الميدانية أكثر من 60 نشاطاً تم الوقوف عليها والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والنظامية، وضبط الفريق الرقابي 19 تجاوزاً منها تدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين وانتهاء الشهادات الصحية وتدني بيئة التحضير.

وتابعت الفرق الميدانية أعمالها بإزالة أشكال مختلفة من المشوهات البصرية تمثلت في إقامة أسوار من الزنك، ومظلات وبسطات عشوائية تم أقامتها بصورة غير نظامية بمواقع مختلفة، دون مراعاة للمظهر العام، وأنذرت بلدية الشفا عدداً من المتجاوزين على الأراضي الحكومية البيضاء بضرورة إزالة التعديات خلال الفترة المحددة تلافياً للإزالة من قبل الفرع.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الميدانية للفرع البلدي تأتي ضمن برامج تحسين الخدمات البلدية المقدمة وهي برامج تضم مجالات مختلفة من العمل البلدية تشمل مراقبة الأنشطة التجاري ومراقبة البناء والتعديات وتحسين المظهر العام ومراقبة جودة الخدمات البلدية المقدمة.

وأوضحت الأمانة أن إخضاع الأنشطة الغذائية والتجارية للرقابة الصحية يأتي ضمن خطط الأمانة لتحسين الخدمات المقدمة بالأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، وتعمل الفروع البلدية على تكثيف جهودها الرقابية بجولات دورية صباحية ومسائية لتغطي كافة الأنشطة داخل المدينة وبالضواحي بما يعزز جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

// انتهى //

16:33ت م

0146





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الطائف تزيل التشوهات البصرية بالمحافظة في حملات ميدانية ورقابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.