السعودية اليوم / إطلاق بوابة عمادة التعليم الإلكتروني بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل



الدمام 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

أطلق معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش أمس، بوابة عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد وعددٍ من المبادرات الإستراتيجية للعمادة، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، وذلك في مقر العمادة بالجامعة.

وأكد الدكتور الربيش أن هذا الإطلاق يضاف إلى سلسلة إنجازات حققتها العمادة والجامعة على المستوى العام مما يؤكد دعم الجامعة لجميع المبادرات العلمية والأكاديمية لتعزيز دور التعليم والتعليم عن بُعد والتطور الحاصل في هذا المجال ودعم الجامعة المستمر لجميع المبادرات، متمنيًا التوفيق للجميع.

فيما أوضحت عميدة عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد الدكتورة منيرة المهاشير أن المبادرات شملت الحصول على شهادة اعتماد منصة "طبx " من الهيئة

وأشارت إلى أنه تم استعراض تطور مشروع المقررات العامة بالجامعة، ثم شرح التوجهات المستقبلية ضمن خطة لثلاثة أعوام لمشروع تطوير المقررات الإلكترونية للبرنامج الأكاديمي على المستوى الأساسي لجميع كليات الجامعة، وربطها بالبرنامج التدريبي لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، ثم توقيع اتفاقية المرحلة الأولى بين عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد وكل من كلية الآداب، وكلية العلوم، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل، وكلية التصاميم.

// انتهى //

16:26ت م

0142



الدمام 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسأطلق معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش أمس، بوابة عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد وعددٍ من المبادرات الإستراتيجية للعمادة، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، وذلك في مقر العمادة بالجامعة.وأكد الدكتور الربيش أن هذا الإطلاق يضاف إلى سلسلة إنجازات حققتها العمادة والجامعة على المستوى العام مما يؤكد دعم الجامعة لجميع المبادرات العلمية والأكاديمية لتعزيز دور التعليم والتعليم عن بُعد والتطور الحاصل في هذا المجال ودعم الجامعة المستمر لجميع المبادرات، متمنيًا التوفيق للجميع.فيما أوضحت عميدة عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد الدكتورة منيرة المهاشير أن المبادرات شملت الحصول على شهادة اعتماد منصة "طبx " من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتقرير الإنجاز الأول لأول ملتقى افتراضي لطب الأسنان شاركت به 27 دولة من العالم بالشراكة مع التجمع الصحي الثاني، وإطلاق معالي رئيس الجامعة بوابة عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد التي روعي بها تقديم الخدمات لمستفيدي الجامعة من طلبة وأعضاء هيئة تدريس، والمستثمرين من الأفراد والشركات لتحقيق رؤى الجامعة في الاستثمار المعرفي.وأشارت إلى أنه تم استعراض تطور مشروع المقررات العامة بالجامعة، ثم شرح التوجهات المستقبلية ضمن خطة لثلاثة أعوام لمشروع تطوير المقررات الإلكترونية للبرنامج الأكاديمي على المستوى الأساسي لجميع كليات الجامعة، وربطها بالبرنامج التدريبي لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، ثم توقيع اتفاقية المرحلة الأولى بين عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد وكل من كلية الآداب، وكلية العلوم، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل، وكلية التصاميم.// انتهى //16:26ت م0142

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