السعودية اليوم / الأمن السيبراني" .. دورة تدريبة بجامعة نجران



نجران 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

نظمت جامعة نجران ممثلةً بوحدة تنمية المهارات بكلية العلوم والآداب بشرورة أمس، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "الأمن السيبراني"، وذلك ضمن جهود الجامعة للتحول الرقمي وتعزيز أمن الشبكات ومنصات التعلم عن بُعد.

وتطرقت الدورة الموجهة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين إلى التعريف بالأمن السيبراني، وأهميته، ومرتكزاته، وتهديداته ، والبيانات الواجب حمايتها ، والهجمات السيبرانية، وأنواعها، وأخطارها، وكيفية الحماية منها لتحقيق مستوى عالٍ من الأمان، وكيفية حماية المعلومات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي والمنصات التعليمية ، وتطبيقات وأمثلة عملية.

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16:19ت م

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