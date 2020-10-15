السعودية اليوم / جامعة طيبة تنظم ورشة عمل حول تطوير برامج مكاتب الخبرة



المدينة المنورة 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

نظمت جامعة طيبة ممثلة في معهد البحوث والاستشارات ورشة عمل بعنوان (برنامج تطوير أنشطة مكاتب الخبرة) تهدف إلى إيجاد الفرص ومدى الجسور للجميع للإفادة والاستفادة من مكاتب الخبرة.

وأوضح عميد معهد البحوث والاستشارات الدكتور ماجد الماجد، أن الورشة ناقشت أربعة محاور رئيسة، حيث تناولت الجلسة الأولى الدور الحيوي لمكاتب الخبرة في جامعة طيبة، وتطرق المحور الثاني من الورشة لمكاتب الخبرة ودورها في الاستشارات والتدريب والتسويق، أم المحور الثالث فكان عن نماذج من مكاتب الخبرة بين التميز والإنتاج، وآخر محور في الورشة كان عن مكاتب الخبرة والمشاريع المميزة والفعالة.

وبين الماجد أن الورشة أتت بمشاركة المتخصصين من جامعة طيبة من عمداء الكليات المعنية وأصحاب الخبرة في المجال، إضافة إلى فريق خبراء من مؤسسة فرص الاستثمارية كما استضافت الورشة عددا من كبار المسؤولين في عدة جهات حكومية وخاصة.

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15:54ت م

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