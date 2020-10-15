شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إصابات كورونا اليومية في السعودية والان مع التفاصيل

الخميس 15 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 5127 حالة.

Advertisements وأشارت الوزارة إلى تسجيل 472 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 341,062 حالة. ولفتت الوزارة إلى تسجيل 507 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 327,327 شخصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض إصابات كورونا اليومية في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.