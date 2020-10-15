شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة لـ ”الخليج 365” : موجة كورونا الثانية هي «انتكاسة» للتسرع في رفع الاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

أكد استشاري الأمراض المعدية وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله بن مفرح عسيري لـ"اليوم" أن الانخفاض المستمر في حالات كوفيد في المملكة هو -بعد فضل الله- نتيجة مباشرة للالتزام.

وأضاف أن ما يسمى الموجة الثانية في كثير من دول العالم ليس إلا انتكاسة ناجمة عن التسرع في رفع الاحترازات، والمبالغة في التعويل على المناعة المجمعية وهي لاتزال بعيدة المنال.

وشدد وزارة الصحة أن المملكة تتمتع بخبرات متراكمة، وتجارب مميزة في التصدي للأوبئة والأمراض خلال مواسم الحج والعمرة، وأن الخدمات الصحية مستمرة في المستشفيات والمراكز الصحية، ومتوفرة على مدار الساعة، وتعمل بجاهزية كافة المنشآت الصحية للتعامل مع أي تطورات للفيروس.