شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. انتشال جثة مفقود وادي "ذا النبعة" والان نبدء بالتفاصيل

انتشل الدفاع لمدني بمحافظة رجال ألمع جثة مفقود وادي "ذا النبعة" . ونشر الدفاع المدني عبر حسابه :" الدفاع المدني بمحافظة رجال ألمع ينتشل جثة مفقود وادي "ذا النبعة" تغمده الله بواسع رحمته.

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