شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج يقف على استعدادات المرحلة الثانية لعودة العمرة والان نبدء بالتفاصيل

تفقد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية من عودة العمرة والزيارة، حيث سيتم السماح بناءً على التوجيهات الكريمة بالعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو زيارة قبر الرسول ﷺ أو الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق اعتمرنا ابتداءًا من الأحد.

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