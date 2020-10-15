، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8553.79 نقطة ،

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 38.31 نقطة ليقفل عند مستوى 8553.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 530 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات زين السعودية، والخزف السعودي، والواحة، وإعمار، وسوليدرتي تكافل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخليجية العامة، وأميانتيت، ومعدنية، والبابطين، والكابلات السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و5.86%.
وكانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وزين السعودية، والكابلات السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات إعمار، ودار الأركان، والكابلات السعودية، وأبو معطي، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 584.21 نقطة ليقفل عند مستوى 14643.52 نقطة، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 425 ألف سهم تقاسمتها 1107 صفقات.
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8553.79 نقطةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-15
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 38.31 نقطة ليقفل عند مستوى 8553.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 530 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات زين السعودية، والخزف السعودي، والواحة، وإعمار، وسوليدرتي تكافل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخليجية العامة، وأميانتيت، ومعدنية، والبابطين، والكابلات السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و5.86%.
وكانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وزين السعودية، والكابلات السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات إعمار، ودار الأركان، والكابلات السعودية، وأبو معطي، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 584.21 نقطة ليقفل عند مستوى 14643.52 نقطة، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 425 ألف سهم تقاسمتها 1107 صفقات.
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
03:54 PM
بتداولات تجاوزت 11.5 مليار ريال لأكثر من 530 مليون سهم
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 38.31 نقطة ليقفل عند مستوى 8553.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 530 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 470 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات زين السعودية، والخزف السعودي، والواحة، وإعمار، وسوليدرتي تكافل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخليجية العامة، وأميانتيت، ومعدنية، والبابطين، والكابلات السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و5.86%.
وكانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وزين السعودية، والكابلات السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات إعمار، ودار الأركان، والكابلات السعودية، وأبو معطي، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 584.21 نقطة ليقفل عند مستوى 14643.52 نقطة، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 425 ألف سهم تقاسمتها 1107 صفقات.
، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8553.79 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
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