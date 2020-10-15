شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف : وصول 15 أسيرا سعوديا و4 سودانيين إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن وصول 15 أسيرا سعوديا و4 أسرى سودانيين إلى قاعدة الملك سلمان في الرياض. وأوضح التحالف أنه يتعامل مع ملف الأسرى والمحتجزين في إطار المبادئ والقيم الانسانية، مضيفاً : نثمن جهود الصليب الاحمر والمبعوث الاممي لتنفيذ اتفاق الاسرى".

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