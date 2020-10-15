أشكينازي:أشكر ولي عهد أبوظبي والشيخ عبدالله بن زايد على شجاعتهما ورؤيتهما المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي، جلسة مصادقة الكنيست على معاهدة السلام مع الإمارات بـ"اليوم التاريخي".

وفيما اعتبر معاهدة السلام هذه، بأنها نافذة من الفرص الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والأمن والازدهار في المنطقة، أعرب عن أمله أن تكون قناة جديدة لحوار مختلف مع الفلسطينيين،

وفي كلمة له خلال الجلسة التي انطلقت اليوم الخميس، قال أشكينازي "الموافقة على اتفاقية السلام مع الإمارات في الكنيست هي يوم تاريخي احتفالي رائع لدولة إسرائيل".

"ليست مجرد وثيقة"

وأكد الوزير الإسرائيلي أن اتفاقية السلام مع الإمارات التي وُقعت منتصف الشهر الماضي، "ليست مجرد وثيقة إنها تُترجم إلى واقع يغير وجه الأرض".

ولهذا، أعرب عن شكره الكبير للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وللشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي "على شجاعتهما ورؤيتهما".

والإثنين الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على معاهدة السلام مع الإمارات والتي يلزمها الخطوة نفسها من قِبل الكنيست، وسط توقعات أن تحظى جلسة اليوم بالموافقة بالأغلبية.

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ولفت أشكينازي إلى أن الاتفاق "الذي نضج مع الإمارات بعد سنوات عديدة من النشاط الدبلوماسي، يفتح نافذة من الفرص الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والأمن والازدهار".

ومع التحاق البحرين بركب الإمارات، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن أمله في المزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى في المنطقة.

كما أنه تمنى أن تفتح هذه التغييرات "قناة جديدة لحوار مختلف مع جيراننا الفلسطينيين، وربما من يدري، سلام حقيقي في الشرق الأوسط"، هكذا يقول الوزير الإسرائيلي.

وساهمت معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل في وقف ضم الأخيرة لأراض فلسطينية بالضفة الغربية..

ومرارا، أكدت الإمارات أن توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل لن يكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.