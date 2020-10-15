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2020-10-15 انتشال جثة مفقود وادي “ذا النبعة” في رجال ألمع متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements انتشلت فرق الدفاع المدني في محافظة رجال ألمع جثة شخص فقد في وادي “ذا النبعة” تغمده الله بواسع رحمته.

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