كيف يمكن لفضائح هانتر بايدن أن تهدد مسيرة جو الرئاسية ؟

2020-10-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قبل 5 سنوات من تسليم هانتر بايدن جهاز الكمبيوتر الخاص به لتصليحه بسبب تضرره من المياه، تم تسريحه من البحرية لتناول الكوكايين، وطلق زوجته التي قالت إنه أنفق جميع أموالها على المخدرات وفتيات الليل، والآن أعادت التحقيقات الجديدة فتح ملف قد يُكلف جو بايدن خسارة الانتخابات الأمريكية الحالية.

وكشف تقرير لصحيفة نيويورك بوست دليل جديد على تورط هانتر بايدن في فساد شركة أوكرانية، وكان عبارة عن رسائل بريد إلكتروني أظهرت أن الابن قدم لأبيه جو بايدن مسؤول تنفيذي في مجال الطاقة والنفط الأوكراني، وذلك قبل وقت قصير من قيام نائب الرئيس في ذلك الوقت بالضغط على حكومة تلك البلد لإقالة المدعي العام الذي كان يحقق في فساد الشركة.

والأطراف في هذه القضية هم: رجل الأعمال الأوكراني وصاحب شركة الطاقة، وزارسكي، وجو بايدن، نائب الرئيس باراك أوباما، والمرشح الحالي للرئاسة الأمريكية، وابنه هانتر المسؤول في الشركة والمدعي العام الذي أراد التحقيق في فساد الشركة.

وبحسب التقارير السابقة فقد قالت إن جو باين ضغط على المسؤولين الأوكرانيين وهددهم بقطع المساعدات الأمريكية إذا لم يتم إقالة المدعي العام، وقد نفى كلًا من بايدن وأوكرانيا هذه المزاعم.

ونفى بايدن أيضًا في وقت سابق أنه قابل وزارسكي من الأساس، لكن الدليل الجديد الذي نشرته الصحيفة الأمريكية يُظهر بوضوح كذب المرشح الديموقراطي للرئاسة، وأنه بالفعل التقى برجل الأعمال الأوكراني.

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ويُعد ظهور ذلك الدليل في هذا الوقت الحساس قبل أقل من 3 أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية أمرًا حساسًا لبايدن، ذلك علاوة على أن الحياة الماجنة التي يعيشها ابنه شككت في مصداقيته عند قطاع من مؤيديه، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

كيف وقع الدليل الجديد ضد هانتر بايدن في أيدي الصحافة؟

وقال مالك متجر الكمبيوتر الذي أرسل له هانتر جهاز ماكبوك برو لتصليحه إنه حاول الاتصال به لسؤاله عما يجب عليه فعله بشأن الكمبيوتر ولكن عندما لم يتلق أي رد سلمه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكان ذلك في عام 2019.

ويُعتقد أن جهاز الماك بوك احتوى على رسائل بريد إلكتروني ووثائق تتعلق بحياة هانتر منذ عام 2014، وهو العام الذي تم فيه تسريحه من البحرية، كما يضم أدلة تفيد أنه عانى من إدمان الكحول لسنوات والتحق بمركز إعادة تأهيل للعلاج تحت اسم مستعار للخصوصية.

واتضح أيَضًا أنه أثناء زواجه استخدم خدمات مواعدة مع سيدات آخرين، الأمر الذي أدى إلى انفصال زوجته كاثلين عنه بعد زواج دام 22 عامًا، وقالت إنه هجر العائلة وتركها مديونة ورفض دفع أي أموال لهم، وبدلًا من ذلك أنفق أموالًا باهظة على الماس المجوهرات والفتيات.

وفي الوقت نفسه، أقامت سيدة تُدعى لوندين إليكسيس روبرتس قضية نسب، وقد أثبتت أن هانتر بايدن هو والد طفلها، وكان قد رفض الاعتراف به، وقاضته للحصول على إعالة الطفل في قضية طويلة الأمد اتهمته فيها برفض تسليم سجلاته المالية والتي احتاجتها لتحديد مقدار دعم الطفل الذي يجب أن يدفعه.





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