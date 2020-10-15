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شاحنة متعطلة بمنعطف خطير تهدد سالكي طريق جوف آل معمر
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- سراة عبيدة
تعطلت شاحنة نقل محملة بحديد التسليح في أحد المنعطفات الخطرة على الطريق الرابط بين مركز جوف آل معمر وسراة عبيدة ما يشكل خطرًا على سالكي الطريق.
ولم يكلف قائد الشاحنة نفسه بوضع إشارات تحذيرية خلف الشاحنة لتنبيه القادمين بل اكتفى بتأمين وإغلاق أبواب الشاحنة ومغادرة الموقع، ما ينذر بحدوث كارثة ومخاطر على أرواح مرتادي الطريق.
وذكر أحد المارة بهذا الطريق لـ” متابعات الخليج 365” أن هذه الشاحنة لها وقت طويل منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم، مطالباً الجهات الأمنية سرعة التواجد بموقع الشاحنة الذي يقع في منعطف خطير وعلى طريق نائي بعيداً عن المدينة قبل ظلام الليل لما قد تتسبب به تلك الشاحنة من خطر على أرواح المارة أثناء الظلام .
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