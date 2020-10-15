، شاهد.. 300 سيدة بالرياض يقطعن 30 كلم أسبوعياً على الأقدام.. وهذا هدفهن ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن فريق للمشي النسائي انطلق في نهاية عام 2016 بثلاث سيدات فقط

يقطع فريق نسائي لممارسة المشي في الرياض نحو 30 كلم أسبوعياً سيراً على الاقدام؛ لتحقيق هدف واحد؛ هو تحسين الصحة وتعزيز النشاط البدني ومكافحة الخمول.

وكشفت إحدى عضوات الفريق لقناة "العربية" بداية تكوين لفريق المشي النسائي قائلةً: "في نهاية عام 2016 بدأ الفريق بثلاث سيدات فقط، وخلال أربع سنوات وصل العدد إلى 300 عضوة، وأضافت: نمشي نحو ثلاث مرات في الأسبوع من 7-10 كلم، ولدينا تطبيقات ذكية معينة لحساب الخطوات وكيلوات المشي.

وأوضحت إحدى عضوات فريق المشي النسائي أنه رغم نجاحها في الوصول إلى وزن 70 كجم، إلا أنها لا تضع إنقاص الوزن هدفاً بحد ذاته؛ لأنها تسعى إلى تحقيق الصحة ورفع معدل اللياقة والنشاط لديها.