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محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس الأربعاء، والدة المهندس إبراهيم بن عبدالعزيز الغفيلي من قسم الاتصالات بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.
وأقيمت صلاة الجنازة عليها، والدفن اليوم الخميس، في محافظة الرس بمنطقة القصيم.
نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وللتواصل وتقديم العزاء عبر جوال المهندس الغفيلي على هذا الرقم 0505134203
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 02:25 PM
انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس الأربعاء، والدة المهندس إبراهيم بن عبدالعزيز الغفيلي من قسم الاتصالات بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.
وأقيمت صلاة الجنازة عليها، والدفن اليوم الخميس، في محافظة الرس بمنطقة القصيم.
نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وللتواصل وتقديم العزاء عبر جوال المهندس الغفيلي على هذا الرقم 0505134203
، والدة المهندس "الغفيلي" في ذمة الله ،
المصدر : الخليج 365
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