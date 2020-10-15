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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران عن فتح باب استقبال طلبات القبول للمنح الداخلية والخارجية للطلاب والطالبات (غير السعوديين)، اعتباراً من يوم الأحد 1442/03/01هـ إلى نهاية يوم الخميس 1442/03/12هـ.
ونبهت العمادة بأن على الطلبة الراغبين الالتحاق بالجامعة الاطلاع على شروط القبول والتقدم في الموعد المحدد أعلاه على بوابة القبول لطلبة المنح.
جامعة نجران
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 02:21 PM
اعتباراً من الأحد المقبل وحتى الخميس عبر بوابة القبول الإلكترونيةجامعة نجران تعلن بدء استقبال طلبات المنح الداخلية والخارجية لغير السعوديين
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران عن فتح باب استقبال طلبات القبول للمنح الداخلية والخارجية للطلاب والطالبات (غير السعوديين)، اعتباراً من يوم الأحد 1442/03/01هـ إلى نهاية يوم الخميس 1442/03/12هـ.
ونبهت العمادة بأن على الطلبة الراغبين الالتحاق بالجامعة الاطلاع على شروط القبول والتقدم في الموعد المحدد أعلاه على بوابة القبول لطلبة المنح.
، جامعة نجران تعلن بدء استقبال طلبات المنح الداخلية والخارجية لغير السعوديين ،
المصدر : الخليج 365
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