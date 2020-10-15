، "الصحة العالمية" قلقة من "النمو المتسارع" لـ"كورونا" في أوروبا ،

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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من "النمو المتسارع" لجائحة فيروس كورونا المستجد في أوروبا.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الوضع مثير "للقلق"، رغم أن الفيروس يتسبب في وفيات أقل مما كان عليه في الموجة الأولى.
ووفق وكالة "إفي"، قال المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانز كلوج: الزيادة في الحالات المسجلة في العديد من دول القارة العجوز لا تعني أن تطور الوباء دخل في مرحلة مظلمة، وهناك وقت للتحرك.
وأضاف في مؤتمر صحافي افتراضي: الفيروس لم يتغير، لم يصبح أكثر ولا أقل خطورة مما كان عليه عندما تم تسجيل أكبر زيادة في الحالات في مارس الماضي.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد
"الصحة العالمية" قلقة من "النمو المتسارع" لـ"كورونا" في أوروباصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-15
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من "النمو المتسارع" لجائحة فيروس كورونا المستجد في أوروبا.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الوضع مثير "للقلق"، رغم أن الفيروس يتسبب في وفيات أقل مما كان عليه في الموجة الأولى.
ووفق وكالة "إفي"، قال المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانز كلوج: الزيادة في الحالات المسجلة في العديد من دول القارة العجوز لا تعني أن تطور الوباء دخل في مرحلة مظلمة، وهناك وقت للتحرك.
وأضاف في مؤتمر صحافي افتراضي: الفيروس لم يتغير، لم يصبح أكثر ولا أقل خطورة مما كان عليه عندما تم تسجيل أكبر زيادة في الحالات في مارس الماضي.
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
02:21 PM
"كلوج": تطور الوباء لم يدخل في مرحلة مظلمة.. وهناك وقت للتحرك
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من "النمو المتسارع" لجائحة فيروس كورونا المستجد في أوروبا.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الوضع مثير "للقلق"، رغم أن الفيروس يتسبب في وفيات أقل مما كان عليه في الموجة الأولى.
ووفق وكالة "إفي"، قال المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانز كلوج: الزيادة في الحالات المسجلة في العديد من دول القارة العجوز لا تعني أن تطور الوباء دخل في مرحلة مظلمة، وهناك وقت للتحرك.
وأضاف في مؤتمر صحافي افتراضي: الفيروس لم يتغير، لم يصبح أكثر ولا أقل خطورة مما كان عليه عندما تم تسجيل أكبر زيادة في الحالات في مارس الماضي.
، "الصحة العالمية" قلقة من "النمو المتسارع" لـ"كورونا" في أوروبا ،
المصدر : الخليج 365
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