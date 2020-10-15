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كشف وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي أن عدد حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغ 520 حالة إصابة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 108296 حالة؛ فيما بلغ عدد المنومين الجدد 77 حالة، ليصل الإجمالي إلى 556 حالة، 216 حالة منهم في العناية المركزة، و14 حالة منهم بالأمس.
وقال "السعيدي": إن نسبة التعافي بلغت أقل من 90% فيما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 94229 حالة.
من جهة أخرى، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 610 حالات من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 105.846 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
سلطنة عمان: 520 إصابة جديدة بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-15
كشف وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي أن عدد حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغ 520 حالة إصابة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 108296 حالة؛ فيما بلغ عدد المنومين الجدد 77 حالة، ليصل الإجمالي إلى 556 حالة، 216 حالة منهم في العناية المركزة، و14 حالة منهم بالأمس.
وقال "السعيدي": إن نسبة التعافي بلغت أقل من 90% فيما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 94229 حالة.
من جهة أخرى، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 610 حالات من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 105.846 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
02:02 PM
شفاء 610 حالات من الفيروس في الكويت
كشف وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي أن عدد حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بلغ 520 حالة إصابة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 108296 حالة؛ فيما بلغ عدد المنومين الجدد 77 حالة، ليصل الإجمالي إلى 556 حالة، 216 حالة منهم في العناية المركزة، و14 حالة منهم بالأمس.
وقال "السعيدي": إن نسبة التعافي بلغت أقل من 90% فيما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 94229 حالة.
من جهة أخرى، سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 610 حالات من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 105.846 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
، سلطنة عمان: 520 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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