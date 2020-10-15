شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن": بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق أكتوبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الخميس بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 35 " شهر أكتوبر" . أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الخميس بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 35 " شهر أكتوبر" . وأكد " حساب المواطن " أنه يمكن تقديم الإعتراض إلكترونياً عبر الرابط التالي : هنــــا

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