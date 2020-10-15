شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية توظيف زوج المواطنة وزوجة المواطن في الوظائف المقصورة على المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس موقف زوج المواطنة أو زوجة المواطن من التوظيف في المهن المقصورة على المواطنين ، وما إذا كان يتم احتسابهم من الأجانب .

وأكدت الوزارة أن زوج المواطنة غير السعودي وزوجة المواطن غير السعودية لا يسمح لهم بالعمل في المهن التي تم توطينها ، ولا يتم استثنائهم .

كما أكدت أن أبناء وبنات المواطنة يسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ويتم احتسابهم بواحد سعودي بنسبة التوطين .