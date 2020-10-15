شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية توظيف زوج المواطنة وزوجة المواطن في الوظائف المقصورة على المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس موقف زوج المواطنة أو زوجة المواطن من التوظيف في المهن المقصورة على المواطنين ، وما إذا كان يتم احتسابهم من الأجانب .
وأكدت الوزارة أن زوج المواطنة غير السعودي وزوجة المواطن غير السعودية لا يسمح لهم بالعمل في المهن التي تم توطينها ، ولا يتم استثنائهم .
كما أكدت أن أبناء وبنات المواطنة يسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ويتم احتسابهم بواحد سعودي بنسبة التوطين .
كانت هذه تفاصيل خبر مدى إمكانية توظيف زوج المواطنة وزوجة المواطن في الوظائف المقصورة على المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.