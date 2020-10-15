شكرا لمتابعة خبر عن كشف حقيقة المقطع المتداول لمقتل عقيد سعودي في الإكوادور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - متابعة- أميرة خالد (صدى):

انتشرت على مدار الساعات الماضية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن رجل تم قتله أمام أحد المطاعم في الإكوادور.

وأدعى متداولو الفيديو أن الضحية كان عقيد سعودي، وأنه لقى مصرعه بطلق ناري أثناء تناوله الطعام في المطعم.

ووفقاً لوسائل إعلام ومصادر مطلعة تبين بأن ما تردد بهذا الشأن غير صحيح وفقاً وأن الضحية في المقطع كان شرطي إكوادوري سابق وليس عقيد سعودي.