شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" توضح فترة السماح لتجديد استمارة السيارة بعد انتهائها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس فترة السماح لتجديد استمارة السيارة بعد انتهائها .
وأشارت أن هناك مهلة 60 يوم من تاريخ انتهاء استمارة السيارة وبعدها تطبق الغرامة على صاحبها 100 ريال عن كل سنة تطويف .
وأوضحت أنه يمكن تجديد الإستمارة وإصدار تفويض داخلي وخارجي عبر موقع وزارة الداخلية وذلك ضمن خدمات المسجلين.
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