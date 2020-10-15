شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "المصلح" يوضح حكم تعليق الصور الفوتوغرافية للأحياء والأموات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح أستاذ للفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم حكم تعليق الصور الفوتوغرافية للأحياء والأموات .

وأكد " المصلح " في لقاء له على قناة المجد الفضائية أن تعليق الصور إن كان لفائدة كالتعليم والتعريف فلا حرج في ذلك .

وأضاف ، أنها إذا كانت لغرض آخر غير ذلك فالأولى تجنب تعليقها .