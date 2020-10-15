شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "المصلح" يوضح حكم تعليق الصور الفوتوغرافية للأحياء والأموات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ خالد المصلح أستاذ للفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم حكم تعليق الصور الفوتوغرافية للأحياء والأموات .
وأكد " المصلح " في لقاء له على قناة المجد الفضائية أن تعليق الصور إن كان لفائدة كالتعليم والتعريف فلا حرج في ذلك .
وأضاف ، أنها إذا كانت لغرض آخر غير ذلك فالأولى تجنب تعليقها .
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