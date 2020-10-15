شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": درجات الحرارة في بعض المناطق أقل من معدلها السنوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية من انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق . حذر الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية من انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق . وقال "المسند " أن درجات الحرارة في الوسطى والشرقية أقل من معدلها السنوي . كما توقع أمطار متفرقة على أجزاء من جبال السروات في جازان وعسير ، مشيراً إلى أن اليوم هو الأخير في موسم سهيل وغداً موسم الوسم .

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