شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ مشروعات الإنارة الموفرة للطاقة في بعض المخططات والأحياء السكنية بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أنهت أمانة المدينة المنورة تنفيذ العديد من مشاريع الإنارة في بعض المخططات والأحياء السكنية في المدينة المنورة, تمثلت في تركيب أعمدة إنارة وفوانيس موفرة للطاقة, وذلك وفق معايير الأولويات التي تراعي الكثافة السكانية.

وبينت أمانة المنطقة أن المشروعات التي تم إنجازها مؤخراً شملت تركيب مجموعة من الفوانيس وأعمدة الإنارة الجديدة في مناطق غير منارة مسبقاً، حيث جرى تركيب 118 عامود إنارة في مخطط حمراء الأسد "ط" بعد تمديد 5500 متر من الكابلات، بالإضافة إلى إنارة ما نسبته 98% من المخطط, وتركيب 277 عامود إنارة في مخطط شوران "س" منها 122 عاموداً مفرداً، و155 عاموداً مزدوجاً, وشملت الأعمال تركيب 250 عامود إنارة بمخطط شوران "ف"، وكذلك 254 عامود إنارة في مخطط الزهرة "د" منها 164 عامود مفرد و90 عاموداً مزدوجاً.

وتهدف هذه المشاريع إلى الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة لأهالي وزوار المدينة المنورة، وتحقيق أفضل مستوى للإنارة صديقة البيئة وقليلة الانبعاثات التي تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، إضافة إلى مواكبة التطور باستخدام أحدث التقنيات العالمية في إنارة المخططات والأحياء السكنية.

Advertisements