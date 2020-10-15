مستندات هامة تحسم صرف مستحقات أصحاب العقارات المنزوعة بحي بريمان

دعت وزارة النقل، مالكي العقارات المنزوعة بحي بريمان في جدة، لمشروع طريق (مكة/- جدة) المباشر، إلى إرسال بعض المستندات الهامة.

وذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر «تويتر»، أن وزارة النقل دعت ملاك العقارات المنزوعة بحي بريمان لمشروع طريق مكة جدة المباشر، المنتهي تقديرها والمرفوعة للصرف، إلى إرسال المستندات التالية: صورة الهوية الوطنية، ورقم الحساب والآيبان مختوم من البنك.

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وطالبت وزارة النقل بإرسال المستندات على الفاكس رقم (0118744829)، أو البريد الالكتروني التالي:

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