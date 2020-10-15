«التأمينات الاجتماعية»: 5 خطوات للاستفادة من الخدمات إلكترونيًا

عبر الموقع الرسمي للمؤسسة

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطوات التقديم على خدماتها إلكترونيًا، وذلك عبر الموقع الرسمي لها. ونشر الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر» خطوات التقديم والتي جاءت كالآتي: - الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . - اختيار «عن المؤسسة». - اختيار «تواصل معنا». Advertisements - تعبئة نموذج «تقديم طلب» وإكمال الطلب. - ستظهر لك رسالة بنجاح تقديم الطلب موضحًا بها رقم الطلب، ثم ستصلك رسالة على جوالك المسجل في أبشر برقم الطلب. اقرأ أيضًا: «التأمينات الاجتماعية» تكشف حقيقة استحقاق دعم ساند للموظف المستقيل بالفيديو.. تفاصيل الاستقطاعات من رواتب المشتركين في التأمينات الاجتماعية

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